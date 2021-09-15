شكرا لقرائتكم خبر عن لا مبتعثين سعوديين بمناطق إعصار «تشانتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الصين الشعبية، د. أحمد الزهراني، عدم وجود مبتعثين سعوديين بمناطق إعصار تشانتو والتي تشمل «شنغهاي» و«ننقبو».

وأوضح أنه نظر لعدم السماح للطلاب الأجانب بالعودة إلى الصين، ومنهم المبتعثون السعوديون، فإن المناطق المتأثرة بالإعصار خالية من طلاب ومبتعثي المملكة، مشيرا ‏إلى أن الملحقية تشرف على أكثر من 250 طالبا وطالبة في الصين.

وبين «الزهراني» أن الملحقية أشرفت منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن على 2550 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات.

وكانت الملحقية الثقافية، قد حذرت المواطنين السعوديين في شنغهاي من إعصار «تشانتو»، والذي يكون مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.