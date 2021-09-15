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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني مسروقة، وقد سرقها وهي في وضع التشغيل. وقد جرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 01:33 AM
جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.. وتمت إحالته للنيابة العامةشرطة القصيم: القبض على مواطن دهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني مسروقة، وقد سرقها وهي في وضع التشغيل. وقد جرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.
، شرطة القصيم: القبض على مواطن دهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية ،
المصدر : الخليج 365
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