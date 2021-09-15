شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: موسم الرياض فرصة كبيرة في الوظائف واللي ما يستفيد المشكلة فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، على أهمية موسم الرياض بالنسبة للعاملين في مختلف الوظائف، وما يعود به من نفع على الجميع في مختلف المجالات.

وقال آل الشيخ: "اللي بيكون متواجد في الرياض وماراح يستفيد من الموسم، المشكلة فيه هو، الاستفادة أقصدها مادية وفي مجال عمله".

وتابع: "الموسم الأول استفاد الكثير، اللي استفاد المجتهد المثابر اللي يشغل عقله، اللي ينتظر الفرصة تجيه هذا ليس له مكان عندنا ابحث انت عن الفرصة".

واستكمل: "البيئة والأرضية جاهزة والناس متعطشة ودعم سيدي حفظه الله والدولة رعاها الله لا حدود له، الكورة في ملعبك وملعبها، ناس كثير حصلت خير في الموسم الاول من سواق الأوبر لاصحاب المطاعم، والمقاهي، والفود ترك، واصحاب العقار، والإيجار والمقاولين، وشركات الخدمات اللوجستية والفنادق".

وختم آل الشيخ قوله: "الرزق بعد توفيق الله يعتمد على اجتهاد الانسان وسعيه، الموسم فرصة كبيرة في الوظايف، وفي الاستفادة من الزخم اللي حاصل على كل الأصعدة، أتمنى تفهموا رسالتي زين والله يوفق الجميع".

وينطلق موسم الرياض قريباً، ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دائمة و70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.