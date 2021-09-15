شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية طب أسرة: دور المرأة في التطوع يزداد مع رؤية المملكة 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت استشارية طب أسرة، لمياء عبدالمحسن البراهيم، دور المرأة المؤثر في القطاع الخير وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن دور المرأة التطوعي ليس بالأمر الجديد في المملكة، مشيرة إلى أن العديد من سيدات الأسرة الحاكمة، وكذلك السيدات من طبقات اجتماعية أخرى، ساهمن في العمل التطوعي، وذلك بحسب حديثها في قناة "الرسالة".

وأشارت إلى دور المرأة التطوعي تنوع ما بين الإشراف على الأعمال أو رئاسة الجمعيات، أو بالمشاركة المجتمعية بالتطوع أو التبرعات أو تقديم المساعدة للطبقات التي تحتاج لها.

وأكدت أن دور المرأة في التطوع سيزداد، مع تطبيق رؤية المملكة 2030 وما تسعى إليه من توفير مليون متطوع، فضلا عن تمكين المرأة في المجالات المختلفة.