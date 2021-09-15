المخترعة رولا بكر تبتكر مغسلة عملية للوضوء تنهي معاناة كبار السن

الرياض - محمد عبدالله - قالت المخترعة رولا بكر إنها قامت بتصميم مغسلة عملية للوضوء تنهي معاناة كبار السن وتقلل من هدر الماء.

وأوضحت خلال حديثها مع «برنامج اليوم» أنها استوحت الفكرة حين رأت كبار السن أثناء الوضوء ومعاناتهم أثناء رفع الرجل لأعلى وأضافت قائلة: «وأيضًا حين كنت أدخل إلى دورات المياه العامة كنت أجد هدرا كبيرا في المياه، وهو ما يسبب متاعب للعاملات بالمكان بالإضافة إلى وجود مشكلة هدر المياه»، وهو ما دفعها للتفكير في تصميم يوفر المياه ويكون سهلًا وعمليًا لكل شخص يستخدمه.

وتضيف أن فكرة المغسلة تعتمد على أن يكون هناك صنبورين، أحدهما بالأعلي والآخر بالأسفل لغسل القدم، بحيث يكون سهلًا ومريحًا، ومن ثم طورت الفكرة بحيث أن الإنسان يغسل قدمه ويتم تجفيفها بطريقة كهربائية لمنع هدر الماء وهو ما أخذت عليه براءة تصميم من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقالت المخترعة رولا بكر إنها تتمني أن يتبنى أحد المستثمرين اختراعها ويخرج على أرض الواقع في أقرب وقت ويصل إلى كل بيت به مسنين ولكافة الأماكن العامة.

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