أخبار السعودية اليوم.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. وتوقيع مذكرة تفاهم مع «فايزر»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث انطلقت أعمال «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021»، والتي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. وإلى التفاصيل:

11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، و اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

انطلاق فعاليات قمة الرياض للتقنية الطبية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، افتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الثلاثاء، «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021».

«الصناعة» توقع مذكرة تفاهم مع «فايزر»

أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية، وجاء ذلك خلال فعالية قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021.

استحداث خطط جديدة داخل الجهات الحكومية

كشفت مصادر عن استحداث خطط جديدة داخل الجهات الحكومية تتعلق بتأهيل وتطوير موظفيها عبر برامج تدريب ينفذها معهد الإدارة العامة في عدد من التخصصات، وقالت «العربية»، نقلا عن مصادرها، إن المعايير التي تستند إليها الخطط الجديدة تتوافق مع توجهات رؤية 2030.

أسباب الانخفاض المذهل لكورونا بالسعودية

أشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، بما وصفه بـ«الانخفاض المذهل» لإصابات كورونا في المملكة، إلا أنه حذر من أننا «لم نخرج بعد من الجائحة»، موضحًا أن ذلك يعود إلى عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة، واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية.

نصائح من القنصلية بهيوستن للمواطنين

وجهت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بأمريكا، الثلاثاء، 7 نصائح للمواطنين المتضررين من إعصار «نيكولاس»، مطالبة بالبقاء الآمن في المنازل، والتحقق من التلفزيون/الراديو أو من موقع مدينتك على الإنترنت كل 30 دقيقة لأجل الحصول على آخر تحديثات الطقس وتعليمات الطوارئ، وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الأجهزة الأمنية في عملية الإخلاء إذا تم الإعلان عنها، كما أكدت على ضرورة التواصل معها في حالة الطوارئ أو تعرض أي مواطن لأي مكروه، من خلال أرقام هواتف الطوارئ المخصصة على مدار الساعة.

تحذير من ثغرات بمنتجات آبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا «عالي الخطورة»، بخصوص عدة ثغرات في منتجات شركة آبل، وأكد المركز أن تلك الثغرات قد تسمح للمهاجم باستغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة أو تجسسية في الأجهزة.

الزعاق يحدد علامات بداية البرد

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنَّ بداية البردِ الشديد (الذي يدخل فراش الإنسان) لا تكون إلا بانصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، واستكمل: أنَّ علاقة باطن الأرض بحركات الشمس «علاقة تلازمية»؛ لذلك فشدة حرارة الأرض دليل على وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال (مدار السرطان).

«الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الأربعاء، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، ومكة المكرمة.

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