نجاح عملية تثبيت كسور في الوجه لفتاة بمستشفى أبو عريش العام

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أبو عريش العام في تثبيت كسور في وجه فتاة بطريقة تجميلية بعد تعرضها لعدة كسور في الوجه.

ذكرت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل فتاة في السابعة عشرة من العمر بعد تعرضها لحادث مروري وإصابتها بعدة كسور في الوجه.

خضعت الحالة للفحوصات اللازمة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى وقرر الفريق إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسور مع مراعاة عدم ترك آثار في الوجه بطريقة تجميلية وتكللت بالنجاح وغادرت الفتاة المستشفى وهي بصحة جيدة.

وبيّنت إدارة المستشفى بأن هذه العملية تُعد من العمليات الكبرى النوعية والتي لا تجرى إلا في المراكز المتخصصة لجراحة الوجه والفكين وجراحة التجميل.