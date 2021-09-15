بالصور.. مصادرة 5 أطنان خضروات وأسماك بأسواق المسفلة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية المُكثَّفة على مواقع تواجد الباعة الجائلين في عددٍ من الأسواق العشوائية والشوارع بنطاق أحياء المسفلة بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية، ومساندة الإدارة العامَّة للنظافة.

وتمكَّنت الفِرق الرقابيِّة ببلدية المسفلة بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة من مصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه المتنوعة وطنين من السمك الفاسد بسوق النكَّاسة العشوائي، وتم إتلافها على الفور والتخلُّص منها بالطُرق الصحيِّة المتَّبعة.

إلى ذلك داهمت الفِرِق الرقابيِّة الباعة الجائلين المخالفين في حي الخالدية بمشاركة أمن المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، وأسفرت المداهمة عن مصادرة 300 كيلوجرام من الخضروات والفواكه، وجرى تسمليها لجمعية البحر لحفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وثمَّنت أمانة العاصمة المقدسة تعاون الجهات الأمنية في القبض على المخالفين ومكافحة الظواهر السلبيِّة، مهيبةً بالسكان والزائرين الامتثال للإرشادات الصحيِّة وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر المعروضة في الأسواق العشوائية المخالفة حرصاً على صحة وسلامة الجميع، داعيةً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.