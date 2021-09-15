بينهم شخصان اعتديا على فتاة حائل.. الأمن العام يضبط 24 متهمًا في عدة قضايا

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عملية القبض على 4 مقيمين، نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة.

وذكر المقطع أن المتهمين من الجنسيتين السورية واليمنية، ونفذوا جرائمهم في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية و استولوا من خلال هذه الطريقة على ما يزيد عن (1,300,000) ريال.

وتضمَّن الفيديو عملية القبض على مواطنين في مكة المكرمة تورطا بارتكاب قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية.

كما نجح رجال الأمن أيضًا في الإطاحة بمواطنين ارتكبا 5 قضايا جنائية بمحافظة جدة، تمثلت في سلب العمالة، كما ارتكبا جريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم في محافظة بحرة تورط بارتكاب 13 حادثة جنائية تملثت سرقة المركبات بوضع التشغيل.

ولفت الفيديو إلى القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، لارتكابهم 27 جريمة، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات مبلغ (600,000) ريال.

كما تمكن رجال الأمن من القبض على شخصين تورطا في الاعتداء على فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل.

وأوضح الأمن العام بأنه تم القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، جميعهم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا 13 حادثة جنائية تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية بمواقع مختلفة في محافظة جدة والاستيلاء على ما بداخلها.