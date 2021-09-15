مستشفى الدرب يعيد الحركة لمريض تعرض لضمور عضلي بالأطراف

الرياض - محمد عبدالله - أعاد فريق التأهيل الطبي بمستشفى الدرب العام بجازان، الحركة لمريض يبلغ من العمر 20 سنة.

بدأ المريض الاعتماد على نفسه بعد أن كان عاجزا عن الحركة فيما انتهت معاناته من ضمور عضلي في الأطراف.

وقالت صحة جازان، إن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الدرب العام استقبل إحالة طبية من إأحد الأقسام العلاجية لمريض يبلغ من العمر 20 سنة وكان يعاني ضمورا عضليا في أطرافه خاصة في الجانب الأيمن نتيجة إصابة في الرأس مما جعلته غير قادر على الحركة نهائيا.

وبعد معاينة المريض من قبل فريق التأهيل الطبي تم إعداد وتنفيذ خطة تأهيلية مكثفة له على عدد من المراحل كالتمارين العلاجية لتقوية الأطراف وتمارين تعزيز الجهاز التنفسي, إضافة إلى التدريب على الوقوف والمشي باستخدام الأجهزة المساعدة، وتمارين التوازن مع التركيز على الأهداف الوظيفية للأنشطة اليومية, والتي حققت أهدافها وتكللت الخطة بالنجاح.

وتحققت نتائج خطة التأهيل الطبي وأصبح المريض قادرا على الحركة والاعتماد على نفسه وممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

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