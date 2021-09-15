«الأرصاد» عن طقس الأربعاء: سحب رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الأربعاء، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، ومكة المكرمة.

ووفق التقرير تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر.

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالته متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والشمالي.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج، من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

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