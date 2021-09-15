7 نصائح من القنصلية بهيوستن للمواطنين المتضررين من إعصار نيكولاس

الرياض - محمد عبدالله - وجهت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بأمريكا، الثلاثاء، 7 نصائح للمواطنين المتضررين من إعصار «نيكولاس».

وطالبت القنصلية السعودية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، بالبقاء الآمن في المنازل، والتحقق من التلفزيون/الراديو أو من موقع مدينتك على الإنترنت كل 30 دقيقة لأجل الحصول على آخر تحديثات الطقس وتعليمات الطوارئ.

كما طالبت باتباع تعليمات الأجهزة الأمنية في عملية الإخلاء إذا تم الإعلان عنها، وتجنب الطرق والجسور المغمورة بالمياه، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، وتجنب المشي أو القيادة عبر مياه الفيضانات.

وناشدت المواطنين بالابتعاد عن خطوط الكهرباء الساقطة، واستخدام مصباح يدوي بدلا من الشموع.

وطالبت بالتواصل معها في حالة الطوارئ أو تعرض أي مواطن لأي مكروه، من خلال أرقام هواتف الطوارئ المخصصة على مدار الساعة.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتّحدة أنّ العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدّت في خليج المكسيك لتصير إعصاراً مع اقترابها من السواحل الأميركية، مشيراً إلى أنّ الإعصار يتّجه حالياً إلى مدينة هيوستن.

وقال المركز في نشرة عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش إنّ نيكولاس اشتدّ إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وهو "يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس".

وأضاف أنّ الإعصار قد يتسبّب بحصول فيضانات فجائية تهدّد الحياة ولا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان".

وتوقّع خبراء الأرصاد الجويّة أن يتسبّب الإعصار بهطول حوالى 460 مليمترا من الأمطار على هيوستن.

وكان حاكم تكساس غريغ أبوت حث سكان الولاية على الالتزام بتحذيرات السلطات المحلية وتعليماتها.

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