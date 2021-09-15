حوادث المساكن تتصدر الخسائر المادية

بلغ إجمالي الخسائر المادية للحرائق 13.520.487 ريالا، وتصدرت حوادث المساكن بـ 4966 حادثا بخسائر 7.944.188 ريالا، تلتها حوادث النفايات والمخلفات بـ 3846 حادثا وبإجمالي خسائر مادية 48.139 ريالا، ثم حوادث الوحدات الكهربائية بـ 1374 حادثا بخسائر 142.421 ريالا. وأوضحت إحصائية للمديرية العامة للدفاع المدني، عن الخسائر البشرية والمادية حسب نوع المحترق خلال عام 1441، أن الحوادث الزراعية والحيوانية بلغت 1045 حادثا بخسائر 1.357.510 ريالات، في الوقت الذي بلغت حوادث المحلات التجارية 736 «1.357.510 ريالات»، تلتها وسائل النقل بـ 754 حادثا بقيمة خسائر مادية 299.410 ريالات. من حوادث حرائق المنشآت البترولية 81 21225 ريالا الحوادث الصناعية 66 223.000 ريال المصانع 29 6500 ريال الحوادث الترويحية 126 176.700 ريال الحوادث الصحية 59 20.500 ريال الحوادث التعليمية 297 1.031.050 ريالا الدوائر الحكومية 202 176.280 ريالا حوادث حالة حرب 5 لا خسائر مادية المستودعات والتخزين 143 112.050 ريالا المؤسسات والشركات الأهلية 99 375.503 ريالات



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