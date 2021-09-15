حوادث المساكن تتصدر الخسائر المادية

وأوضحت إحصائية للمديرية العامة للدفاع المدني، عن الخسائر البشرية والمادية حسب نوع المحترق خلال عام 1441، أن الحوادث الزراعية والحيوانية بلغت 1045 حادثا بخسائر 1.357.510 ريالات، في الوقت الذي بلغت حوادث المحلات التجارية 736 «1.357.510 ريالات»، تلتها وسائل النقل بـ 754 حادثا بقيمة خسائر مادية 299.410 ريالات.
من حوادث حرائق
المنشآت البترولية 81
21225 ريالا
الحوادث الصناعية 66
223.000 ريال
المصانع 29
6500 ريال
الحوادث الترويحية 126
176.700 ريال
الحوادث الصحية 59
20.500 ريال
الحوادث التعليمية 297
1.031.050 ريالا
الدوائر الحكومية 202
176.280 ريالا
حوادث حالة حرب 5
لا خسائر مادية
المستودعات والتخزين 143
112.050 ريالا
المؤسسات والشركات الأهلية 99
375.503 ريالات
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