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حوادث المساكن تتصدر الخسائر المادية

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بلغ إجمالي الخسائر المادية للحرائق 13.520.487 ريالا، وتصدرت حوادث المساكن بـ 4966 حادثا بخسائر 7.944.188 ريالا، تلتها حوادث النفايات والمخلفات بـ 3846 حادثا وبإجمالي خسائر مادية 48.139 ريالا، ثم حوادث الوحدات الكهربائية بـ 1374 حادثا بخسائر 142.421 ريالا.

وأوضحت إحصائية للمديرية العامة للدفاع المدني، عن الخسائر البشرية والمادية حسب نوع المحترق خلال عام 1441، أن الحوادث الزراعية والحيوانية بلغت 1045 حادثا بخسائر 1.357.510 ريالات، في الوقت الذي بلغت حوادث المحلات التجارية 736 «1.357.510 ريالات»، تلتها وسائل النقل بـ 754 حادثا بقيمة خسائر مادية 299.410 ريالات.

من حوادث حرائق

المنشآت البترولية 81

21225 ريالا

الحوادث الصناعية 66

223.000 ريال

المصانع 29

6500 ريال

الحوادث الترويحية 126

176.700 ريال

الحوادث الصحية 59

20.500 ريال

الحوادث التعليمية 297

1.031.050 ريالا

الدوائر الحكومية 202

176.280 ريالا

حوادث حالة حرب 5

لا خسائر مادية

المستودعات والتخزين 143

112.050 ريالا

المؤسسات والشركات الأهلية 99

375.503 ريالات


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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