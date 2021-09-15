الشرقية وعسير الأعلى في تصحيح أوضاع الباعة الجائلين

تصدرت أمانة الشرقية قائمة معالجة وضع الباعة الجائلين بـ 4753، وجاءت أمانة عسير ثانيًا بـ 2869 وبلغ عدد المعالجات 17180 بجميع أمانات مناطق ومحافظات المملكة طبقًا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، وتأتي المعالجات ضمن الجهود المستمرة في توفير حلول سريعة ومستدامة لمعالجة هذه المظاهر وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وجاءت أمانة جازان ثالثا بـ 1643 تلتها القصيم 1551 ثم نجران 1158 والأحساء 1507 والرياض 738 تليها أمانة الجوف بـ 538 ثم أمانة المدينة المنورة 466 وجدة 442 والطائف 415 وتبوك 388 وحائل 340 والباحة 166 وحفر الباطن 96 تليها أمانة العاصمة المقدسة بـ 94 وجاءت أخيرًا أمانة الحدود الشمالية بـ 66 معالجة. معالجات الأمانات الشرقية 4753 عسير 2869 جازان 1643 القصيم 1551 نجران 1158 الأحساء 1507 الرياض 738 الجوف 538 المدينة المنورة 466 جدة 442 الطائف 415 تبوك 338 حائل 340 الباحة 166 حفر الباطن 96 العاصمة المقدسة 94 الحدود الشمالية 66



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