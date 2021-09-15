الشرقية وعسير الأعلى في تصحيح أوضاع الباعة الجائلين

وجاءت أمانة جازان ثالثا بـ 1643 تلتها القصيم 1551 ثم نجران 1158 والأحساء 1507 والرياض 738 تليها أمانة الجوف بـ 538 ثم أمانة المدينة المنورة 466 وجدة 442 والطائف 415 وتبوك 388 وحائل 340 والباحة 166 وحفر الباطن 96 تليها أمانة العاصمة المقدسة بـ 94 وجاءت أخيرًا أمانة الحدود الشمالية بـ 66 معالجة.
معالجات الأمانات
الشرقية 4753
عسير 2869
جازان 1643
القصيم 1551
نجران 1158
الأحساء 1507
الرياض 738
الجوف 538
المدينة المنورة 466
جدة 442
الطائف 415
تبوك 338
حائل 340
الباحة 166
حفر الباطن 96
العاصمة المقدسة 94
الحدود الشمالية 66
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