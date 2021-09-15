استئناف الحلقات القرآنية بالحرم

وأفادت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف أن إدارة المقرأة تقوم عليها معلمات مؤهلات علميًا، ومعطاءات لخدمة كتاب الله والسنة من خلال الحلقات القرآنية التي تكمُن في تصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.
وأشارت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم زبير، إلى أن تفعيل الحلقات يتم صباحًا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحًا للمنسوبات، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا للقاصدات في مصليات توسعة الملك فهد بالدور العلوي.
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