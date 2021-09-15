تشييع الأبوين الذين قتلهما ابنهما في مكة

شيع جموع من المصلين بمكة المكرمة جثماني الأم والأب الذين لقيا حتفهما على يد ابنهما ظهر الأحد الماضي بحي الشرائع، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإحالة الجاني لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وقد أدى جموع المصلين الصلاة على الفقيدين قبل عقب صلاة العشاء من هذا اليوم الثلاثاء، وتمت مراسم الدفن بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع.
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