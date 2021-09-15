وتم في مُستهل اللقاء بتقديم المهندس سعد الزبيدي عرضٌ مرئي للتعريف بالمركز وأهدافه وللأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالرقابة على الإلتزام البيئي. كما تم مناقشة سبل التعاون ومنها تقييم دراسات الجدوى وتشجيع البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة وكذلك تقديم البرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الميدانية ولتعزيز قدرات الرصد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الكلية استعدادها من خبرات وكفاءات علمية ومختبرات للتعاون مع المركز لدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة،كما تم الإتفاق على تكوين فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود وتسريع وتيرة الأعمال والنشاطات المستقبلية.
وتميز اللقاء بتفاعل الجميع وإثرائهم الحواري المعرفي وتطلعهم لآفاق تعاونية مُتميزة ومُثمرة مع المركز في سبيلِ خدمة المملكة ارضاً وإنسانا.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء تعاوني بين مركز الإلتزام البيئي وجامعة الملك سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.