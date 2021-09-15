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شكرا لقرائتكم القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد أحياء القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد أحياء القصيم
جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة القصيم القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة.
تفاصيل الحادث:
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.
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