، بالصور والفيديو.. اندلاع حرائق عدة بـ"بومرداس الجزائرية" وإجلاء السكان ،

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية في بومرداس اندلاع حرائق عدة على مستوى بلديتَي بني عمران وتيجلابين مساء اليوم الثلاثاء، وقالت إن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ولا توجد عليهم خطورة.
وتفصيلاً، أوضحت الحماية المدنية أنه تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم عن منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية، وفق "روسيا اليوم".
وأشارت إلى تسخير جميع المعدات المادية والإمكانيات البشرية من أجل إخماد النيران في ظرف وجيز، والسيطرة عليها، كما تم تدعيم عمليات إخماد الحريق المتواصلة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية.
بالصور والفيديو.. اندلاع حرائق عدة بـ"بومرداس الجزائرية" وإجلاء السكانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-14
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية في بومرداس اندلاع حرائق عدة على مستوى بلديتَي بني عمران وتيجلابين مساء اليوم الثلاثاء، وقالت إن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ولا توجد عليهم خطورة.
وتفصيلاً، أوضحت الحماية المدنية أنه تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم عن منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية، وفق "روسيا اليوم".
وأشارت إلى تسخير جميع المعدات المادية والإمكانيات البشرية من أجل إخماد النيران في ظرف وجيز، والسيطرة عليها، كما تم تدعيم عمليات إخماد الحريق المتواصلة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:53 PM
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
12:41 AM
"الحماية المدنية" سخّرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد النيران
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية في بومرداس اندلاع حرائق عدة على مستوى بلديتَي بني عمران وتيجلابين مساء اليوم الثلاثاء، وقالت إن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويل أصحابها إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ولا توجد عليهم خطورة.
وتفصيلاً، أوضحت الحماية المدنية أنه تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم عن منطقة الخطر من طرف مصالح الحماية المدنية، وفق "روسيا اليوم".
وأشارت إلى تسخير جميع المعدات المادية والإمكانيات البشرية من أجل إخماد النيران في ظرف وجيز، والسيطرة عليها، كما تم تدعيم عمليات إخماد الحريق المتواصلة برتلين متنقلين تابعين للوحدة الوطنية.
، بالصور والفيديو.. اندلاع حرائق عدة بـ"بومرداس الجزائرية" وإجلاء السكان ،
المصدر : الخليج 365
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