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سجلت تركيا 27802 إصابة جديدة و276 وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة منذ الرابع من مايو الماضي, حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية.
وتظهر البيانات العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات اليومية في تركيا منذ منتصف يوليو الماضي كان من بين أكثر المستويات حدة بين دول أوروبا والشرق الأوسط.
تركيا تسجل 27802 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-14
سجلت تركيا 27802 إصابة جديدة و276 وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة منذ الرابع من مايو الماضي, حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية.
وتظهر البيانات العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات اليومية في تركيا منذ منتصف يوليو الماضي كان من بين أكثر المستويات حدة بين دول أوروبا والشرق الأوسط.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:56 PM
ارتفاع عدد الوفيات اليومية
سجلت تركيا 27802 إصابة جديدة و276 وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في أعلى حصيلة منذ الرابع من مايو الماضي, حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية.
وتظهر البيانات العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات اليومية في تركيا منذ منتصف يوليو الماضي كان من بين أكثر المستويات حدة بين دول أوروبا والشرق الأوسط.
، تركيا تسجل 27802 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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