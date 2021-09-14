شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس الثلاثاء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وشراكة على هامش انعقاد "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 ".

وكانت مذكرة التفاهم الأولى بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا), فيما كانت مذكرة التفاهم الثانية بين "كيمارك" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة فايزر، في حين وُقعت مذكرة التفاهم الثالثة بين "كيمارك" ووزارة الاستثمار وشركة أسترازينيكا.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.