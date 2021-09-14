اخبار السعوديه

وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع سدايا وفايزر وإسترازينيكا

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع سدايا وفايزر وإسترازينيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-15

وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع سدايا وفايزر وإسترازينيكا

أثناء قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” بالشؤون الصحية بالوزارة والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

مذكرة تفاهم وشراكة: 

كما شهد وزير الحرس الوطني توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين “كيمارك” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة “فايزر”، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين “كيمارك” ووزارة الاستثمار وشركة إسترازينيكا.

وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع سدايا وفايزر وإسترازينيكا - متابعات الخليج 365

شراكات إستراتيجية:

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع سدايا وفايزر وإسترازينيكا - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا