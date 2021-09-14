توقعات بـ طقس غير مستقر غدًا: غبار وسحب رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس ليوم غد الأربعاء.

أتربة ورياح:

وتوقع مركز الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حالة البحر:

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والشمالي.

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