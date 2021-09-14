شكرا لقرائتكم نقل نقاط الفرز بالمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية لتسهيل دخول الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14
كما حددت الإدارة مواقع انتظار الزوار داخل الحرم القديم.
نقل نقاط الفرز بالمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية لتسهيل دخول الزوار
حرصًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار
متابعات الخليج 365 - واس
نقلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تنظيم الزيارة والتفويج نقطة الفرز للرجال من الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية أمام باب أبي بكر الصديق.
ارتقاء بالخدمات المقدمة:
وأكدت الوكالة أن ذلك يأتي حرصاً على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، وتسهيل عملية الدخول للزيارة والتفويج للروضة الشريفة.
مواقع انتظار الزوار:
كما حددت الإدارة مواقع انتظار الزوار داخل الحرم القديم.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار