نقل نقاط الفرز بالمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية‫ لتسهيل دخول الزوار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - واس

نقلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تنظيم الزيارة والتفويج نقطة الفرز للرجال من الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية أمام باب أبي بكر الصديق.

ارتقاء بالخدمات المقدمة:

وأكدت الوكالة أن ذلك يأتي حرصاً على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، وتسهيل عملية الدخول للزيارة والتفويج‬ للروضة الشريفة.

مواقع انتظار الزوار:

‫كما حددت الإدارة مواقع انتظار الزوار داخل الحرم القديم.

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