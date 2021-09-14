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نسبة الزواج زادت بنسبة 28% في السعودية رغم كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

نسبة الزواج زادت بنسبة 28% في السعودية رغم كورونا

جاهزية البنية التحتية ساهمت في زيادة العقود

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مشرف الحالات الاجتماعية بوزارة العدل، عبدالعزيز المصيريعي، أن نسبة الزواج ازدادت بنسبة 28% خلال عام، رغم جائحة .

بنية تحتية وخدمات تقنية: 

وقال المصيريعي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن جاهزية البنية التحتية والخدمات التقنية التي طرحتها الوزارة ساهمت في زيادة عقود الزواج الموثقة.

الزواج الإلكتروني: 

وتابع أن خدمة الزواج الإلكتروني تعد واحدة من خدمات وزارة العدل، وهي تتيح إتمام إجراءات الزواج بشكل إلكتروني وسهولة ويسر.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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