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مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة

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محمد بن مسعود - الدمام - بسبب إغلاق الطريق بين النوارية والمعيصم في اتجاه واحد

وثّق مواطن بعدسة جواله شاحنتين تعكسان السير في الطريق الدائري الرابع بمكة؛ دون أدنى مسؤولية لما قد يسببه ذلك من حوادث مرورية، فضلاً عن المخالفة المرتكبة والمتمثلة في عكس طريق عام يعج بالمركبات.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشاحنتين تم رصدهما مساء أمس في الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة؛ بالتحديد في الطريق الواصل بين النوارية والمعيصم.

ويعود السبب وراء تلك المخالفة إلى إغلاق الطريق بين النوارية والمعيصم في اتجاه واحد؛ ما جعل سائقي الشاحنات يرتكبون مخالفة عكس السير في الاتجاه الآخر؛ دون أدنى مسؤولية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 11:57 PM

بسبب إغلاق الطريق بين النوارية والمعيصم في اتجاه واحد

مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة
عبدالرزاق البجالي

وثّق مواطن بعدسة جواله شاحنتين تعكسان السير في الطريق الدائري الرابع بمكة؛ دون أدنى مسؤولية لما قد يسببه ذلك من حوادث مرورية، فضلاً عن المخالفة المرتكبة والمتمثلة في عكس طريق عام يعج بالمركبات.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشاحنتين تم رصدهما مساء أمس في الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة؛ بالتحديد في الطريق الواصل بين النوارية والمعيصم.

ويعود السبب وراء تلك المخالفة إلى إغلاق الطريق بين النوارية والمعيصم في اتجاه واحد؛ ما جعل سائقي الشاحنات يرتكبون مخالفة عكس السير في الاتجاه الآخر؛ دون أدنى مسؤولية.

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، مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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