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"بامخرمة" يشكر قيادة السعودية لدعمها في توفير لقاحات كورونا لدول منظمة التعاون الإسلامي

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محمد بن مسعود - الدمام - عميد السلك الدبلوماسي: خطوة ليست جديدة عن حكومة المملكة وتصب في إطار أعمالها الجليلة وأياديها البيضاء

قدم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقرار الذي اتخذته حكومة المملكة، بدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي لتوفير لقاحات المستجد لفائدة الدول الأعضاء في المنظمة الأقل نموًا، وعددها 22 دولة، بمبلغ قدره 20 مليون ريال عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشار السفير بامخرمة، بصفته عميدًا للمندوبين الدائمين لدى المنظمة، إلى أن تلك الخطوة لا تُعد جديدة عن حكومة المملكة، وهي تصب في إطار الأعمال الجليلة والأيادي البيضاء لها الممتدة من مشارق الأرض إلى مغاربها في كل الأحداث والمناسبات.

ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على المملكة الخير والرخاء والازدهار الذي تنعم به بفضل حكمة قيادتها.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 11:23 PM

عميد السلك الدبلوماسي: خطوة ليست جديدة عن حكومة المملكة وتصب في إطار أعمالها الجليلة وأياديها البيضاء

"بامخرمة" يشكر قيادة لدعمها في توفير لقاحات كورونا لدول منظمة التعاون الإسلامي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قدم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقرار الذي اتخذته حكومة المملكة، بدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي لتوفير لقاحات كورونا المستجد لفائدة الدول الأعضاء في المنظمة الأقل نموًا، وعددها 22 دولة، بمبلغ قدره 20 مليون ريال عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشار السفير بامخرمة، بصفته عميدًا للمندوبين الدائمين لدى المنظمة، إلى أن تلك الخطوة لا تُعد جديدة عن حكومة المملكة، وهي تصب في إطار الأعمال الجليلة والأيادي البيضاء لها الممتدة من مشارق الأرض إلى مغاربها في كل الأحداث والمناسبات.

ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على المملكة الخير والرخاء والازدهار الذي تنعم به بفضل حكمة قيادتها.

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، "بامخرمة" يشكر قيادة السعودية لدعمها في توفير لقاحات كورونا لدول منظمة التعاون الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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