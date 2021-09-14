محمد بن مسعود - الدمام - المقطع المتداول نال إعجاب المغردين وتفاعلت معه إمارة مكة المكرمة كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي فايز الغامدي؛ نظير موقفه النبيل مع أحد المعتمرين، وذلك بعد أن تقدم إليه أحدهم وطلب منه مظلته في صحن المطاف ليقدمها له رجل الأمن بكل سرور. المقطع المتداول نال إعجاب المغردين وتفاعلت معه إمارة منطقة مكة المكرمة وكرمت رجل الأمن. 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 11:02 PM المقطع المتداول نال إعجاب المغردين وتفاعلت معه إمارة مكة المكرمة "الفيصل" يكرم رجل أمن قدم مظلته لأحد المعتمرين بصحن المطاف "الفيصل" يكرم رجل أمن قدم مظلته لأحد المعتمرين بصحن المطاف كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي فايز الغامدي؛ نظير موقفه النبيل مع أحد المعتمرين، وذلك بعد أن تقدم إليه أحدهم وطلب منه مظلته في صحن المطاف ليقدمها له رجل الأمن بكل سرور. المقطع المتداول نال إعجاب المغردين وتفاعلت معه إمارة منطقة مكة المكرمة وكرمت رجل الأمن. الكلمات المفتاحية ، "الفيصل" يكرم رجل أمن قدم مظلته لأحد المعتمرين بصحن المطاف ،

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