شكرا لمتابعة خبر عن محامي يحذر من أخطاء قد تعرض ملاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المحامي "نايف المرشدي" أخطاء قد تعرض ملاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها

ولفت إلى أن السماح لشخص بآخر بقيادة السيارة دون تفويض عبر أبشر قد يعرض مالك السيارة لعقوبات جراء مخالفات ارتكابها الشخص الذي قاد سيارته دون تفويض، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة "الرسالة".

ونصح ملاك السيارات بالمسارعة في نقل ملكيتها حال بيعها أو إتمام إجراءات التفويض عبر أبشر حال تمكين شخص آخر من استخدامها لتجنب معاقبته على مخالفات لم يرتكبها.

وأكد أن تغليظ العقوبات ساهم في تقليل المخالفات، مستشهدًا على صحة ذلك بأن عقوبة قطع الإشارة تصل إلى 3000 ريال أو الحبس، ما ساهم في تقليل مخالفات قطع الإشارة.