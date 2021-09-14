شكرا لمتابعة خبر عن "السعودية للكهرباء": تعامل غير المختصين مع القواطع "خطر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الشركة السعودية للكهرباء، من تعامل غيرالمختصين مع العدادات والقواطع الكهربائية الموصلة بها، موضحة أن ذلك يعرضهم لخطر حقيقي.

وأشارت إلى أن عملية شد المرابط في العدادات التي ظهرت في المقطع، تخالف معايير السلامة، باستخدام أدوات غير مناسبة.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، ردا على مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما ورد في المقطع غير صحية ويفتقر إلى الدقة، حيث أن وجود الارتخاء في المرابط لا يؤثر في كمية أو قيمة الاستهلاك.

ودعت المشتركين الذين لديهم أي ملاحظات، إلى التواصل مع الشركة لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة وفق معايير السلامة وبأسرع وقت ممكن.

كما دعت "السعودية للكهرباء"، مشتركيها الكرام إلى عدم الاقتراب من العدادات وعدم فتحها والعبث بالكيابل والقواطع الموصلة بها أو محاولة إعادة الخدمة بأنفسهم؛ لأن ذلك يعرضهم لأخطار جسيمة، ولعقوبات وغرامات بموجب نظام حماية المرافق العامة.