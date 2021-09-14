شكرا لمتابعة خبر عن مستشار : أنصح بتأسيس فصل مدرسي في المنزل لخلق بيئة تعليمية للطالب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نصح المستشار التربوي، محمد العامري، الوالدين بتأسيس ركن أو غرفة كفصل مدرسي في المنزل لخلق بيئة تعليمية للطالب.

كما نصح الوالدين بتوجيه أبناءهم بالصف الأول الابتدائي على الإلتزام بالتعليم عن بعد، وتعريفهم بأنها مدرسة افتراضية، ويجب الالتزام بها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ودعا الوالدين بأن تكون دراسة الأبناء ليس عبر الهاتف الذكي، وإنما عبر جهاز الحاسب الآلي أو جهاز "أيباد"، مؤكدًا أهمية أن يحرص المعلمين على التواصل مع الطلاب باستخدام الكاميرات وأكثر من وسيلة للتواصل مع الطلاب.