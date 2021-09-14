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مسؤول بوزارة العدل: نسبة الزواج ازدادت بنسبة 28% خلال عام رغم كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال مشرف الحالات الاجتماعية بوزارة العدل، عبدالعزيز المصيريعي، إن نسبة الزواج ازدادت بنسبة 28% خلال عام رغم جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأكد أن جاهزية البنية التحتية والخدمات التقنية التي طرحتها الوزارة ساهمت في زيادة عقود الزواج الموثقة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

ونوه بأن خدمة "الزواج الإلكتروني" تعد واحدة من خدمات وزارة العدل، وهي تتيح إتمام إجراءات الزواج بشكل إلكتروني وسهولة ويسر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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