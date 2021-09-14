نشرة «عاجل».. إقرار نظامي حماية البيانات الشخصية ومكافحة التسول وأسباب انخفاض كورونا بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها الموافقة على نظامي حماية البيانات الشخصية ومكافحة التسول، والقبض على مواطنين اثنين ارتكبا 7 قضايا جنائية، واستحداث خطط جديدة داخل الجهات الحكومية بشأن تأهيل وتطوير موظفيها، وفوز فريق النصر، على منافسه تركتور سازي تبريز.

وفيما يلي التفاصيل:

بينها الموافقة على نظامي حماية البيانات الشخصية ومكافحة التسول.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس على نظامي: «حماية البيانات الشخصية» و«مكافحة التسول».

3 توجيهات من «الشورى» إلى «التأمينات الاجتماعية»

دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.

بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على ترقيات جديدة

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

أمير مكة يكرم «الشاب البطل».. أنقذ أطفالا تحركت بهم مركبة والدهم

كرَّم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، شابا أنقذ أطفالا تحركت بهم مركبة والدهم.

وكيل «الصحة»: 3 أسباب لـ«الانخفاض المذهل» لكورونا في السعودية.. وتحذير هام

أشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، بما وصفه بـ«الانخفاض المذهل» لإصابات كورونا في المملكة، إلا أنه حذر من أننا «لم نخرج بعد من الجائحة».

بعد إقراره من مجلس الوزراء.. ماذا نعرف عن نظام مكافحة التسول؟

تفاصيل نظام حماية البيانات الشخصية.. لصاحب البيانات حق الاعتراض على معالجتها

عدَّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مكتسبات نظام حماية البيانات الشخصية، الذي سيسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ ما يمكن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.

المملكة تفتتح جناحها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI» بلندن

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) والذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»،

أقره مجلس الوزراء.. ماذا نعرف عن «نظام حماية البيانات الشخصية»؟

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام «حماية البيانات الشخصية».

ويوفر النظام آلية قانونية لحماية الشخصية من الانتهاك والتعدي والافشاء بأي صورة من الصور، بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.

المخالفات المرورية الجديدة بالمملكة.. تفاصيل التغييرات المرتقبة عليها

من المرتقب أن يشهد نظام المخالفات المرورية الجديدة بالمملكة تغييرات وتحديثات جديدة تشمل آلية استحصال الغرامات من المخالفين في جميع مناطق المملكة.

توجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن خطبة الجمعة المقبلة

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية خطبة الجمعة القادمة 10/ 2/ 1443هـ للحديث عن تذكير الناس بنعمة الأمن ووحدة الصف.

القبض على مواطنين اثنين ارتكبا 7 قضايا جنائية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، القبض على مواطنين اثنين ارتكبا 7 قضايا جنائية.

مختص يحذر من الاحتفاظ ببقايا الأجهزة الإلكترونية: تسبب مرضًا خطيرًا

حذر المختص في البيئة دكتورفهد تركستاني، من خطورة بقايا الأجهزة الإلكترونية وتعرض الاطفال لها بشكل أو بآخر.

مصادر: استحداث خطط جديدة داخل الجهات الحكومية لتأهيل وتطوير الموظفين

كشفت مصادر عن استحداث خطط جديدة داخل الجهات الحكومية تتعلق بتأهيل وتطوير موظفيها عبر برامج تدريب ينفذها معهد الإدارة العامة في عدد من التخصصات.

برعاية ولي العهد.. انطلاق فعاليات قمة الرياض للتقنية الطبية 2021

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، افتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الثلاثاء، «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021».

خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية إلى الرئيس الجزائري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفوية، إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

رئيس «الأرصاد»: تداعيات الطقس المتطرف تتطلب من الجميع الانتباه للحد من مخاطرها

يستعد المركز الوطني للأرصاد للاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية، تحت شعار "معاً نواجه الطقس المتطرف"؛ الموافق غدا الأربعاء.

«الصناعة»: توقيع مذكرة تفاهم مع «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

الزعاق يحدد علامات بداية البرد وعلاقة باطن الأرض بحركات الشمس

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنَّ بداية البردِ الشديد (الذي يدخل فراش الإنسان) لا تكون إلا بانصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.

محلل يمني: المجتمع الدولي عاجز عن الضغط على مليشيا الحوثي

قال المحلل السياسي اليمني عاصم الصبري، إنَّ المجتمع الدولي عاجز عن الضغط عن الحوثيين، الذين لا يقدمون أي تنازلات إلا بمقابل مادي أو سياسي.

السيسي: مصر تنسق مع الليبيين لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مواصلة بلاده جهودها للتنسيق مع الليبيين خلال الفترة المقبلة، لضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، ولمنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

«النصر» إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدف نظيف في شباك تركتور

فاز فريق النصر، بهدف نظيف، على منافسه تركتور سازي تبريز، في المباراة التي أقيمت اليوم بين الفريقين، ليتأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.