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«الصحة»: إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة لقاح ، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس كورونا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏

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