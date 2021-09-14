«الأرصاد» يوضح المناطق الساحلية المتأثرة بارتفاع الموج.. الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطنيُّ للأرصاد، نشاطا للرياح السطحيَّةِ، غدًا الأربعاء، مما يتسبَّبُ في ارتفاع الأمواج.

وقال المركز – عبر تويتر - يتوقع أن تنشط الرياح السطحية يوم غد الأربعاء وتتسبب في ارتفاع الأمواج (إلى أكثر من مترين ونصف المتر) على المدن الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة وأن يمتد التأثير إلى سواحل منطقة مكة المكرمة يوم الخميس.

وكان المركز، توقَّع بتقريره لطقس غد الأربعاء، نشاطا للرياح السطحية، مع استمرار فرصة تكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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