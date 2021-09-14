بدء تركيب ماكينة حديثة لحياكة خيوط كسوة الكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - أكد مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل بن صالحمدني، مباشرة الفريق المتخصص لأعمال تركيب الماكينة الحديثة (TWESTING MACHINE)،اليوم الثلاثاء.

وتعمل الماكينة على خيوط اللحمة لثوب الكعبة المشرفة بقسم النسيج الآلي، وفق أساليب تقنيةحديثة، وهي مزودة ب (12) رأسا، كل رأس يعمل على لف بكرة للحمة الواحدة.

وتتم أعمال التركيب بمتابعة مباشرة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملكعبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، وحضور مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل مدني، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد بن مساعد السويهري، ومدير إدارة الإنتاج المهندس علي بنحسن معاش، ومدير إدارة الجودة المهندس فهد بن عبدالله الثبيتي، ونائب مديرإدارة الجودة المهندس أحمد بن عايض الحازمي.

ورفع مدني وافر الشكر والتقدير لوكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، ولمعالي الرئيس العام لشؤونالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لحرصه ومتابعته الحثيثة والدعم المستمر لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لتقديم أفضلالخدمات على الوجه الأكمل لمواصلة مسيرة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الفنيةوالتشغيلية في صناعة كسوة الكعبة المشرفة.