وزير الخارجية يصل الجزائر في زيارة رسمية

الرياض - محمد عبدالله - وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الأمير فيصل لدى وصوله مطار هواري بومدين، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وعدد من منسوبي السفارة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، أجرى في 13 أغسطس الماضي اتصالاً هاتفيًّا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

وأكد الوزير خلال الاتصال، وقوف المملكة -حكومة وشعبًا- إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به، جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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