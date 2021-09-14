بالصور.. استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة «ورتل»، والتي تستهدف منسوبات الرئاسة، وقاصدات وزائرات المسجد الحرام، وتهدف إلى تصحيح التلاوة والحفظ، وتقام الحلقات من الساعة ١٠ صباحاً، إلى ١ م، في توسعة الملك فهد بالدور العلوي.

وأعلنت الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية متمثلة في إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية عن إعادة استئناف مبادرة «ورتل».

وأفادت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف، أنه يقوم على إدارة المقرأة معلمات مؤهلات علمياً، ومعطاءات لخدمة كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من خلال الحلقات القرآنية التي تكمُن في تصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

كما أشارت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية أستاذة مريم زبير، أن تفعيل الحلقات يتم صباحًا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحًا للمنسوبات ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا للقاصدات في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور العلوي.

يُذكر أن تفعيل المقرأة يأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لتقديم منظومة متكاملة من أرقى الخدمات للقاصدات والمنسوبات بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

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