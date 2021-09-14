وزير الصحة: التقنية الطبية ساهمت في سرعة تشخيص كورونا وتطوير اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إنَّ التقنية الطبية الحيوية، ساهمت في سرعة تشخيص فيروس كورونا وتطوير معظم اللقاحات التي ساهمت في تقليل الإصابات من هذه الجائحة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في افتتاحية مؤتمر قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية، أنَّ إنتاج الأنسولين البشري من أوائل استخدامات التقنية الطبية الحيوية وتستخدم اليوم في التشخيص والعلاج الجيني لأمراض لم يكن تشخيصها ممكنا.

وتوقع الوزير وصول القيمة السوقية العالمية للتقنية الحيوية إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول عام 2025م، فيما تبلغ مبيعات أدوية التقنية الحيوية عالميا 351 مليار دولار خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا:

وكيل «الصحة»: 3 أسباب لـ«الانخفاض المذهل» لكورونا في السعودية.. وتحذير هام