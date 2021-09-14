دراسة: 24.6% من مستخدمي الإنترنت بالمملكة لاحظوا آثاره السلبية على حياتهم

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ضمن حملتها استخدمها لا تدمنها دراسة بعنوان "واقع الإدمان على الإنترنت وأثره الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية 2021م" بالتعاون مع Social Impact Corporation UK.

وأوضح مدير عام جمعية المودة محمد آل رضي أنه الجمعية وضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها تحت عنوان "استخدمها لا تدمنها" هدفت لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر إدمان التقنية وسبل علاجه وتقديم استشارات طرق العالج من الإدمان التقني.

وأضاف أن الجمعية أعدت دراسة عن واقع الإدمان على الإنترنت وأثره الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية 2021م ونفذها فريق علمي بمشاركة الدكتور معن التنجي رائد الأعمال في البيانات والأثر الاجتماعي، وتانيا غوبتا التي تحمل درجة الماجستير في علم اجتماع الإنترنت من جامعة أكسفورد.

وبيّن آل رضي أن 1237 شاركوا في الدراسة نسبة الذكور منهم 57.2 والإناث 42.8، وتم استخدام الاستبيان الرقمي والرسائل القصيرة المباشرة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدراسة خلصت لعدة نتائج أبرزها أن المعدل اليومي لاستخدام الفرد للأنترنت في المملكة بلغ 3.9 ساعات، بينما بلغ المعدل السنوي لاستخدام الفرد للإنترنت في المملكة 1400 ساعة.

فيما بلغ المعدل السنوي لعدد ساعات العمل للفرد في المملكة 2500 ساعة ويتم استهلاك 40 مليار ساعة عمل سنويًا في الإنترنت في المملكة، وتبلغ كلفة الفرص الضائعة من استخدام الإنترنت بالمقارنة بالناتج القومي المحلي 92 مليار ريال سنويا وذلك يوازي حصول 6.3 ملايين فرد على رعاية صحية سنوية مجانية ويساوي ذلك أيضاً تغطية رسوم الدراسة الجامعية في أفضل الجامعات العالمية لـ660 ألف طالب.

وتابع آل رضي أن من أبرز نتائج هذه الدراسة أن 24.6% من مستخدمي الانترنت في المملكة وجدوا أن هنالك أثراً سلبياً لاستخدام الإنترنت على حياتهم الاجتماعية وانتاجيتهم في العمل، وبحسب الدراسة فإن 20.3% من عينة الدراسة أفادو بأنه مازالت لديهم الحاجة لقضاء المزيد من الوقت على الانترنت، و33.5% من المشاركين في الدراسة كانت لديهم محاولات سابقة لتقليل استخدام الإنترنت في الترفيه والألعاب ولكن دون جدوى.

واستكمل آل رضي أن نسبة 31.8% من المشاركين في الدراسة أفادوا بأن استخدام الإنترنت في الترفيه واللعب كان للهروب من المشاكل الحياتية وتحسين المزاج.

واختتم آل رضي بالإشارة إلى أن الدراسة أكدت أنه كلما زاد استخدام الناس للإنترنت زادت رغبتهم بالمزرد وزاد إدمانهم، كما أنه من الصعب التحكم في استخدام الإنترنت الآن وفي المستقبل، ولذلك يجب التفكير بطريقة أكثر واقعية وشمولية وإبداعية للتعامل مع هذه القضية.

وذكرت أنه يجب وضع استراتيجيات للتحكم في حجم ونوع استخدام الإنترنت عبر تدريب المدربين وأولياء الأمور وعبر برامج مجتمعية للمساعدة في إدارة الإدمان واستخدام أكثر حرصاً للتكنولوجيا والتشاركية مع المجتمع. واقتراح إنشاء مشاريع استشارية كمراكز معالجة الإدمان التقني للأسرة ووضع قيود على استخدام الإنترنت خاصة للأطفال.

الجدير بالذكر أنه يمكن تحميل دراسة واقع الإدمان على الإنترنت وأثره الاجتماعي والاقتصادي في 2021م عبر الرابط التالي اضغط هنا.