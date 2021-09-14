آخر قرارات الجوازات السعودية اليوم.. 3 فئات من القادمين إلى المملكة مدعوين لتسجيل اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - جاء أخر قرارات الجوزات السعودية اليوم، بمناشدة كل القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها.

وشاركت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف أوضحت من خلاله أنه يمكن للقادمين إلى السعودية من غير المواطنين السعوديين تسجيل اللقاحات إلكترونيًا من خلال الدخةل على الرابط التالي (من هنا).

ويأتي أخر قرارات الجوازات السعودية اليوم، بتسجيل القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم السعودية من أجل الإسهام في تسريع إجراءات دخولهم البلاد وتقليل فترات انتظارهم بمنافذ الدخول.

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه تماشيصا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها تم اتخاذ بعض الإجراءات.

وأشارت الجوازات السعودية، إلى أن هذه القرارات تتضمن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول، مشيرة إلى أن تسجيل اللقاح إلكترونيًا يشمل ثلاث فئات، وهي كالتالي:

- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

- حاملي التأشيرات الجديدة المختلفة بأنواعها.

- المقيمون في المملكة ومرافقوهم.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا في أي وقت، عبر منصة أبشر، دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية الجواز، واستلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق البريد السعودي.

وأوضحت الجوازات السعودية، أن للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.

وأكدت الجوازات السعودية، أن رسوم تجديد جواز السفر 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

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