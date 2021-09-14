الزعاق يحدد علامات بداية البرد وعلاقة باطن الأرض بحركات الشمس

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنَّ بداية البردِ الشديد (الذي يدخل فراش الإنسان) لا تكون إلا بانصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.

وتابع الزعاق، إنَّ الحر الشديد (الذي ترمض معه الأرض) لا يأتي إلا بعد أن تصرف الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، وفق قناة «العربيَّة».

واستكمل: أنَّ علاقة باطن الأرض بحركات الشمس «علاقة تلازمية»؛ لذلك فشدة حرارة الأرض دليل على وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال (مدار السرطان).

واختتم: أنَّ صقيع الأرض دليل على وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناجية الجنوب (مدار الجدي).

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