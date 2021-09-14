وزير الصحة: نظام حماية البيانات الشخصية يحافظ على حقوق المرضى وبياناتهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن صدور نظام حماية البيانات الشخصية خطوة واعدة تؤكد حرص الحكومة الرشيدة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في القطاع الصحي.

الحفاظ على حقوق المرضى:

وشدد الوزير، في تغريدة له عبر تويتر، على أن نظام حماية البيانات الشخصية خطوة تساهم في الحفاظ على حقوق المرضى وحماية بياناتهم الشخصية.

أهداف نظام حماية البيانات الشخصية:

ويساهم نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز الثقة لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ المسؤولية المشتركة بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ لخلق مجتمع حيوي وآمن، ويساهم في صناعة تبادل رقمي في بيئة بيانات شخصية منظمة.

ويساهم النظام أيضًا في ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.

متابعة التزام الجهات العامة بتطبيق النظام:

يذكر أن مكتب إدارة البيانات الوطنية الذراع التنظيمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” سوف يتولى مسؤولية متابعة التزام الجهات العامة بتطبيق النظام بصفتها الجهة المسؤولة عن أنظمة حوكمة البيانات، وسيبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى بعد 6 أشهر من تاريخ نشر النظام، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأحكام النظام.

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