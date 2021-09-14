معرض الرياض الدولي للكتاب يدشّن منصات تسويقية في المراكز التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب عدداً من المنصات الترويجية الثقافية التي تستهدف متسوقي المراكز التجارية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وذلك لتسويق فعاليات الدورة المقبلة من المعرض التي من المقرر انطلاقها في 1 أكتوبر 2021م.

هدف المنصات:

وتهدف المنصات إلى عرض فكرة المعرض وبرامجه وفعالياته لمختلف فئات المجتمع من الأفراد والعائلات والمتخصصين من الجنسين، وتحفيزهم على الحضور لأول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة، كما حرصت المنصات الترويجية على دعم الصورة والهوية البصرية لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عبر شاشات عرض، تعمل بشكل منتظم على مدار اليوم من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلًا، لتقدم للزوار جميع المعلومات الرئيسة والفعاليات المرتقبة.

شاشات افتراضية:

ويتولى عرض فكرة ومحتوى المعرض في المنصات الترويجية عدد من الشباب والفتيات، يقدمون مجموعة من المسابقات على الشاشات الافتراضية التي تعمل باللمس، يقيّم من خلالها الزوّار معلوماتهم الثقافية.

ولاقت المنصات الترويجية الثقافية للمعرض، اهتمام الجميع والأطفال على وجه الخصوص، وذلك من خلال تخصيص ركن متكامل لالتقاط الصور التذكارية لهم بهوية المعرض، وإهدائها لهم على شكل ألبوم من الصور التفاعلية.



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