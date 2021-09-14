الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أبرز أحداث اليوم الأول من مشاركة الجناح السعودي بمعرض DSEI والمُقام في العاصمة البريطانية لندن.

استثمر في السعودية

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم الثلاثاء، جناح المملكة المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI والذي يحمل شعار “استثمر في السعودية”، حيث يشهد الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية “الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي”، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.

انطلاق معرض معدات الدفاع والأمن الدولي:

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف على الجناح السعودي والذي يحمل الهوية الوطنية “استثمر في السعودية” التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار واطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

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