شكرا لقرائتكم خبر جسر مشاة يتيم في روابي جدة يعاني الإهمال والتهالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكثر من 10 سنوات ظل جسر المشاة الوحيد الرابط بين شرق جدة وغربها في طريق الحرمين والواقع في حي الروابي يعاني الإهمال وغياب الصيانة حتى تهالكت أجزاؤه وأصبح مشوها

للمشهد البصري، ويرثى لحاله، بيد أن وقوعه في أحد أهم الطرق الرابطة بين المدينتين المقدستين ويتوسطه مطار الملك عبدالعزيز الدولي لم يشفع له، كما يعد الشريان الأبرز لمدينة جدة للوصول إلى أي موقع فيها.

وشكا عدد من سكان حي المتنزهات شرقا والروابي غربا تهالك الجسر وصعوبة وصول كل منهم إلى الآخر وتساءلوا عن غياب جسور المشاة بين الجهتين على امتداد الطريق والذي يعد عبوره أمرا مستحيلا في منطقة تنتشر فيها الأحياء شرقا وغربا بين جانبي الطريق ويسكنه عشرات الآلاف من السكان.

ونوهوا إلى أن جسر الروابي الخشبي يعد واحدا من أقدم جسور جدة أثر فيه الزمن في وقت بدأت الأمانة بإنشاء عدد من الجسور العصرية على طريق الملك عبدالعزيز وجسر في طريق الملك ماجد وآخر على طريق الملك خالد.

بدورها تواصلت «مكة» مع أمانة جدة حول جسر مشاة الروابي والجسور التي سيتم إنشاؤها فقالت عبر مركزها الإعلامي «نفيدكم بأن أعمال الصيانة يجري حاليا تنفيذها على جسر المشاة بحي الروابي من قبل المستثمر، لحين إعادة طرحه للاستثمار» دون أي إضافة أخرى.

من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي أنه جرى في وقت سابق مخاطبة الأمانة بعد رصد بعض الإهمال في صيانة الجسر وأكدت الأمانة حينها أن الجسر سيخضع للصيانة العاجلة بما يحقق الهدف المرجو.

وأضاف بأن المجلس ناقش موضوع جسور المشاة بالمحافظة، أكثر من مرة واستعرض المواقع المهمة المرشحة لتنفيذ جسور المشاة مستقبلا، والتصاميم العصرية والجميلة للجسور؛ مؤكدا على أهمية إنجاز المشاريع التنموية والحيوية حسب خطة الأمانة الزمنية والتي تخدم مصلحة الجميع. وقال «إنه تمت مخاطبة الأمانة للاهتمام بجسور المشاة وصيانتها وكذلك جرى الرفع بالمواقع ذات الأهمية والتي يتطلب الأمر إنشاء جسور مشاة بها مضمنة بالصور البيانية للمواقع».

أبرز شكاوى السكان:

