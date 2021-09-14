29 مليونا لاستكمال الدائري الرابع بمكة

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وأكد القويحص حرص الأمانة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، لافتا إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما أسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة.
وأشار إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعا حيويا، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية.
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