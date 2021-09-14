96 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة تؤكد أهمية استكمال التحصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت للشفاء 46 حالة، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات. وأكدت الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس كورونا.



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