شكرا لقرائتكم خبر 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية خلال شهر من الإطلاق تجاوز الـ1.2 مليون زيارة.

وأوضحت الوزارة أن البوابة تعد منصة رقمية تفاعلية، تتيح للجميع - بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني - الاطلاع على جميع الأحكام التجارية - المكتسبة للقطعية - الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وغيرها من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وبين مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى، أن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة الكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

وأشار إلى أن الأحكام المنشورة عبر البوابة تتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيبها بقوالب عرض فنية، إضافة إلى أساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحاتها.

وتضم البوابة القضائية العلمية حاليا أكثر من 37 ألف حكم قضائي، وأكثر من 2500 تصنيف موضوعي، وعددا من المنتجات العلمية؛ حيث قسمت محتويات البوابة إلى 10 أقسام، وهي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافاتها، جميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، أحكام الإفلاس، وثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وثيقة نظام الإجراءات الجزائية، التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات، التعاميم، الأنظمة العدلية باللغة العربية والإنجليزية، والبيانات المفتوحة.

البوابة القضائية العلمية تستهدف:

