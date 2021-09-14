خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر

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ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان له ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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