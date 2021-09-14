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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجزائر

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفوية، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك، نقلها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية أمس.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير له ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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